SOUEAST представляет комплектации и оснащение флагманской модели S09

SOUEAST S09 в комплектации Premium — это полноприводный кроссовер с мощным 2-литровым мотором TGDi 197 л.с. и с максимальным крутящим моментом 375 Нм вкупе с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротраснформатором. В данной версии предусмотрено бесконтактное открытие двери багажника, адаптивный круиз-контроль, поясничный упор сиденья водителя, вентиляция кресла переднего пассажира. Также автомобиль оснащен максимальным пакетом из более 10 систем-ассистентов ADAS включая адаптивный круиз-контроль (АСС), систему предотвращения лобового столкновения с функцией автоматического торможения (FCW + AEB), мониторинг слепых зон, предупреждение о выходе из выбранной полосы движения (LDW), автоматическое управление дальним светом (HMA).

За безопасность в кроссовере S09 также отвечает комплекс систем активной и пассивной безопасности, включая фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности, систему динамической стабилизации (ESP), ABS, ассистента экстренного торможения (BAS) с функцией распределения тормозных усилий (EBD), камеры кругового обзора с функцией «прозрачного шасси», функцию удержания автомобиля при трогании на уклоне (HHC), помощь при спуске с холма (HDC) и защиту от опрокидывания (RMI). Такой автомобиль станет надежным спутником для решения любых задач, а также в условиях городского бездорожья и позволит легко справляться с различными дорожными ситуациями.

Для удобства взаимодействия с автомобилем информация о поездке выводится на цифровую приборную панель с экраном диагональю 10.25 дюймов. В центральной части передней панели находится экран мультимедийной системы Full HD с диагональю 15.6 дюймов, в котором расположены дополнительные органы управления и меню информационно-развлекательной системы. Система работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155 — одном из самых быстрых на сегодняшний день, и поддерживает подключение Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. С премиальной музыкальной системой c восемью динамиками SONY время в поездке течет легко и незаметно.

В версии Comfort Plus предлагается передний привод с таким же 2-литровым двигателем TGDI в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями, которая отличается высокой скоростью переключений и адаптацией под стиль вождения. Новый SOUEAST S09 Comfort Plus отличается отделкой салона из натуральной кожи, комфортабельными подголовниками второго и третьего ряда сидений, системой автоматического климат-контроля, а также расширенным арсеналом систем активной безопасности АDAS включая систему мониторинга слепых зон (BSD), систему помощи при смене полосы движения (LCA), функцию предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW), предупреждение о риске столкновения при движении задним ходом (RCTA)и предупреждение о риске наезда сзади (RCW).

SOUEAST S09 в комплектации Comfort оснащен экономичным 1,6-литровым бензиновым мотором TGDi с максимальным крутящим моментом 275 Нм и мощностью 190 л.с. вкупе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передним приводом и салоном на семь мест. Салон кроссовера отделан эко-кожей. SOUEAST S09 уже в версии Comfort отличается высоким уровнем оснащения: 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, электропривод багажника, светодиодная передняя и задняя оптика, дневные ходовые огни, динамические указатели поворотов спереди и сзади, полный электропакет, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой.

Автомобиль адаптирован для российских климатических условий, поэтому во все комплектации входит необходимый набор «теплых» опций, включая обогрев зеркал заднего вида, лобового стекла, передних кресел (спинка + подушка), сидений второго ряда, рулевого колеса и форсунок омывателя лобового стекла, что особенно ценно для владельцев в зимнее время года и повышает качество жизни как водителя, так и пассажиров.

Новый SOUEAST S09 будет доступен российским автолюбителям в шести цветовых сочетаниях кузова (зеленый, белый, серый, светло-серый, синий и черный), а также в трех вариантах расцветки салона: черный, коричневый и зеленый.

Автомобиль станет оптимальным спутником для живущих в едином с городом ритме молодых людей благодаря легкости управления и продуманной функциональности. Кроме того, интеллектуальные и цифровые сервисы SOUEAST S09 помогут владельцу упростить ежедневные задачи и решить их быстрее, сохраняя при этом высокий уровень комфорта и безопасности.