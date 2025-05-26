Сотрудники Федеральной службы охраны РФ получили в распоряжение пикапы Sollers ST6

В России Федеральная служба охраны (ФСО) пополнила свой автопарк новыми пикапами Sollers ST6, сообщает портал Motor. По данным источника, ведомство закупило около сорока дизельных пикапов, выпущенных в 2023 и 2024 годах.

Предположительно, ФСО выбрала базовую комплектацию Base: приобретенные пикапы не оснащены камерой заднего вида и бесключевым доступом.

В качестве двигателя в этих моделях установлен либо дизель мощностью 136 лошадиных сил, либо бензиновый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил. Двухлитровый турбодизель уже знаком россиянам по коммерческой модели Соллерс Арго.

Фото: Carsweek.ru

Пикап оснащен полным приводом, однако следует отметить, что он работает по схеме парт-тайм (по умолчанию автомобиль заднеприводный). Трансмиссия – «механика», автоматической коробки здесь нет – для некоторых это может быть разочарованием.

Также важно учитывать, что полная масса пикапа превышает 2,5 тонн. Это означает, что водителям в Москве придется соблюдать ограничения для "грузовых" автомобилей и не выезжать в левый ряд на участках с тремя и более полосами движения.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о выходе на российский рынок нового отечественного минивэна Sollers RF8 на базе JAC.

Фото: Drom