Сотрудники Федеральной службы охраны РФ получили в распоряжение пикапы Sollers ST6

В России Федеральная служба охраны (ФСО) пополнила свой автопарк новыми пикапами Sollers ST6, сообщает портал Motor. По данным источника, ведомство закупило около сорока дизельных пикапов, выпущенных в 2023 и 2024 годах.
Предположительно, ФСО выбрала базовую комплектацию Base: приобретенные пикапы не оснащены камерой заднего вида и бесключевым доступом.
В качестве двигателя в этих моделях установлен либо дизель мощностью 136 лошадиных сил, либо бензиновый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил. Двухлитровый турбодизель уже знаком россиянам по коммерческой модели Соллерс Арго.
Пикап оснащен полным приводом, однако следует отметить, что он работает по схеме парт-тайм (по умолчанию автомобиль заднеприводный). Трансмиссия – «механика», автоматической коробки здесь нет – для некоторых это может быть разочарованием.
Также важно учитывать, что полная масса пикапа превышает 2,5 тонн. Это означает, что водителям в Москве придется соблюдать ограничения для "грузовых" автомобилей и не выезжать в левый ряд на участках с тремя и более полосами движения.
Ранее наш портал сообщал о выходе на российский рынок нового отечественного минивэна Sollers RF8 на базе JAC.
Фото: Drom