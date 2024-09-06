Сотрудник дилерского центра использовал доверие и украл машины

Полиция из города Гамильтон, находящегося в провинции Онтарио, задержала 44-летнего мужчину, который подозревается в преступлениях, связанных с кражей личных данных и автомобильным мошенничеством.

Пока что подробности дела не разглашаются, но по информации властей, бывший торговый представитель по имени Шелтон Марк Грегуайр использовал свое служебное положение в местном автосалоне для того, чтобы, используя ложные данные, приобрести 14 автомобилей класса люкс.

Полиция не раскрывает детали, но предварительно известно, что Грегуайр мог использовать похищенные личные документы, чтобы получать кредиты на чужие имена, и после этого "покупать" машины у автосалона. После этого автомобили были либо вывезены за пределы страны, либо перерегистрированы с новыми VIN-номерами.

Хотя точные обстоятельства произошедшего затемно, полиция сообщила, что похищение личных данных произошло без ведома жертв, чьи имена использовались для взятия кредитов. Отмечается, что автомобили были куплены с ноября 2023 по март 2024 года, что привело к убыткам в размере более 1,5 млн долларов США (1,1 млн долларов США) для автосалона, а также для финансовых учреждений.

Расследование началось в марте текущего года и закончилось арестом Грегуара в августе.

Недавно у нас была новость о том, что дилер Toyota ушел от выплаты женщине в размере 100 000 рублей. По данному делу уже начата проверка на предмет мошенничества. Собственница Toyota RAV4 из Калифорнии утверждает, что она заплатила 1900 долларов или 175 495 рублей за ремонт своего кроссовера, но в результате получила услуги на сумму 800 долларов или 73 892 рубля.