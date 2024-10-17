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Citroen e-C4 представлен с оглашением цен

Электрический Citroen e-C4 представлен в двух версиях: одна оснащена двигателем мощностью 136 лошадиных сил и батареей емкостью 50 кВт-ч. В этом случае запас хода достигает 360 километров.
А
Антон Звонкий
17.10.2024, 13:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Электрический Citroen e-C4 представлен в двух версиях: одна оснащена двигателем мощностью 136 лошадиных сил и батареей емкостью 50 кВт-ч. В этом случае запас хода достигает 360 километров.

Также доступна модификация с двигателем на 156 лошадиных сил и аккумулятором на 54 кВт-ч, что увеличивает дальность до 420 километров.

С функцией быстрой зарядки автомобиль можно зарядить до 80 процентов всего за полчаса. Кроме того, e-C4 позволяет использовать технологию V2L для зарядки бытовых приборов. Данная опция станет доступна в следующем году.

Модель e-C4 доступна по минимальной цене в 32 690 евро (3,5 миллиона рублей) за версию Plus с батареей на 54 кВт-ч. Стоимость предыдущих модификаций была выше. Теперь также подешевел вариант e-C4 X - цена варьируется от 34 040 до 35 630 евро (3,6-3,8 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось о том, что популярный кроссовер Citroen C5 Aircross был обновлен, получив гибридную трансмиссию.

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