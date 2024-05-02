OMODA C7: новый кроссовер, который скоро появится в России

Об этом сообщает издание «Российская газета».

Пока что технические детали о модели OMODA C7 остаются под вопросом. Известно лишь, что у авто будет доступна гибридная версия и модификация с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, покупатели смогут выбрать как передний, так и полный привод. Ожидается, что гибридный вариант кроссовера сможет проехать до 1200 км без подзарядки.

Фото: Юрий Зубко, «Российская газета»

По сравнению с моделью OMODA C5 новинка C7 станет более роскошным представителем своего класса. Автомобиль выделяется увеличенными размерами: 4621 мм в длину, 1872 мм в ширину и 1673 мм в высоту с колесной базой 2700 мм. Дизайн кроссовера получил острые грани спереди, которые переходят в рельефный профиль, а задние фонари подчеркивают современный стиль. В салоне автомобиля минимум кнопок, особенно выделяется четырехспицевый руль, созданный под вдохновением от игрового джойстика.