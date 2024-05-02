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OMODA C7: новый кроссовер, который скоро появится в России

На выставке в Уху (Китай) бренд OMODA анонсировал скорый выход на российский рынок своего нового кроссовера C7. Премьера автомобиля намечена на начало 2025 года, однако поступление в продажу возможно и в конце 2024-го
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.05.2024, 15:42
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Фото: Autostat.ru

Об этом сообщает издание «Российская газета».

Пока что технические детали о модели OMODA C7 остаются под вопросом. Известно лишь, что у авто будет доступна гибридная версия и модификация с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, покупатели смогут выбрать как передний, так и полный привод. Ожидается, что гибридный вариант кроссовера сможет проехать до 1200 км без подзарядки.

Состоялась премьера кроссовера OMODA C7, который появится в России
Фото: Юрий Зубко, «Российская газета»

По сравнению с моделью OMODA C5 новинка C7 станет более роскошным представителем своего класса. Автомобиль выделяется увеличенными размерами: 4621 мм в длину, 1872 мм в ширину и 1673 мм в высоту с колесной базой 2700 мм. Дизайн кроссовера получил острые грани спереди, которые переходят в рельефный профиль, а задние фонари подчеркивают современный стиль. В салоне автомобиля минимум кнопок, особенно выделяется четырехспицевый руль, созданный под вдохновением от игрового джойстика.

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