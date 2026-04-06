Составлен рейтинг заработных плат руководителей команд

Зарплаты руководителей команд Формулы 1 в 2026 году: Ньюи из Aston Martin лидирует с 37 млн евро, опубликован полный рейтинг доходов.
Демид Поршнев
06.04.2026, 18:46·2 мин
Издание BusinessBookGP обнародовало сведения о зарплатах руководителей команд Формулы 1 в 2026 году. Аналитика основана на данных, предоставленных источниками, близкими к гоночной индустрии.

По опубликованной информации, самой высокой зарплатой среди руководителей обладает Эдриан Ньюи из Aston Martin. Его годовой доход достигает 37 миллионов евро, что существенно превосходит не только коллег по цеху, но и большинство пилотов чемпионата.

Второе место по уровню оплаты занимает Зак Браун, являющийся исполнительным директором McLaren Racing. Помимо деятельности в Формуле 1, он курирует также участие команды в IndyCar, что приносит ему ежегодно 12 миллионов евро.

На третьей позиции сразу три специалиста — Тото Вольфф (Mercedes), Фредерик Вассёр (Ferrari) и Маттиа Бинотто (Audi) — чей доход, согласно данным BusinessBookGP, составляет по 8 миллионов евро в год.

В нижней части рейтинга расположился управляющий директор Alpine Стив Нильсен. Его заработная плата значительно скромнее и составляет 800 тысяч евро в год.

Приводим список зарплат руководителей команд Формулы 1 в 2026 году:

РуководительКомандаЗарплата
Э.НьюиAston Martin37 млн. евро
З.БраунMcLaren12 млн. евро
Т.ВольффMercedes8 млн. евро
Ф.ВассёрFerrari8 млн. евро
М.БиноттоAudi8 млн. евро
Д.ВаулзWilliams7,5 млн. евро
Л.МекисRed Bull Racing7 млн. евро
А.СтеллаMcLaren6 млн. евро
А.ПермейнRacing Bulls5 млн. евро
Ф.БриатореAlpine2,5 млн. евро
А.КомацуHaas2 млн. евро
Г.ЛоудонCadillac2 млн. евро
С.НильсенAlpine800 тыс. евро

