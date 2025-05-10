Топ бюджетных б/у автомобилей, доступных за 200 тысяч рублей

Сегодня сумма в 150 000 – 200 000 рублей стала вполне нормальной для большинства работающих людей. И оказывается, за такие деньги можно купить автомобиль. Хоть и старенький, простой и потертый, но всё же способный выполнять свои функции. Редакция портала carsweek.ru представляет топ-5 самых дешевых живых б/у автомобилей на 2025 год.

Daewoo Matiz (2007 - 2014 г.в.)

Миниатюрные хэтчбеки узбекской сборки, как и раньше, остаются в движении. Хоть кузов может быть в плохом состоянии из-за коррозии и пробег может превышать сотню, но двигатель и коробка передач часто остаются живыми. Этот автомобиль может стать отличным выбором для городской езды.

Daewoo Nexia (2005 - 2010 г.в.)

В эту ценовую категорию также попадают узбекские седаны, которые могут похвастаться вместительным салоном и багажником, более мощными двигателями и неплохим оснащением. Гниение кузова – основная проблема, но ездить на таком авто можно несколько лет.

Chevrolet Lanos (2006 - 2010 г.в.)

Этот автомобиль не обещает многого, но отличается неплохой надежностью. Ржавеющий кузов и проблемы с подвеской, электрикой могут быть легко устранены при минимальном опыте и небольших затратах.

Lada Kalina (2007 - 2012 г.в)

Модели этой марки можно встретить в различных состояниях. Основная проблема – ржавеющий кузов, требующий внимания. Но при дополнительном уходе автомобиль прослужит несколько лет.

ВАЗ-2114 (2007 - 2012 г.в.)

Несмотря на проблемы, эти российские хэтчбеки остаются живыми. Ремонт несложен и недорог, что делает эту модель привлекательной для тех, кто хочет сэкономить.

Вывод

Существует множество других моделей, которые можно найти за эти деньги, но многие из них либо сильно изношены, либо сложны в обслуживании. Поэтому при выборе автомобиля за ограниченную сумму, важно учитывать состояние и стоимость последующего обслуживания.

Уточнения

Автомобиль – это транспортное средство, используемое для перевозки людей и грузов, обычно на четырех колесах.

Фото: wikipedia.org