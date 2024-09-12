Путешественник смог проехать из побережья в побережье на новом Toyota Prius с расходом 93 миль на галлон

В 2023 году появилось новое поколение Toyota Prius, которое привлекло наше внимание по двум причинам. Его элегантный стиль действительно выглядел хорошо, а при нажатии на педаль газа происходило удивительно энергичное ускорение. Это было почти достаточно, чтобы мы забыли, насколько экономичен этот автомобиль. Теперь нам напомнили о его эффективности в виде нового рекорда "от моря до сияющего моря".

Нет, Prius не принимал участие в гонке Cannonball. Но Уэйн Гердес действительно проехал от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, поддерживая впечатляющий показатель расхода топлива в 93.1 миль на галлон. Этого более чем достаточно, чтобы официально установить рекорд Гиннесса по самому низкому расходу топлива при поездке через всю территорию США. Фактически, это бьет предыдущий рекорд 76.6 миль на галлон, установленный на Kia Niro в 2016 году.

Гердес, известный экономичный водитель, проехал 3,211.7 миль на своем Prius, базовой модели LE с передним приводом. Это самая экономичная модификация в линейке Prius с официальным показателем расхода топлива EPA: 57 в городе, 56 на трассе и 57 в смешанном цикле. Гердес превзошел эти показатели, используя методы гипермайлинга, такие как очень мягкое ускорение и торможение, хотя мы предполагаем, что его усилия были гораздо более значительными. Он также спланировал маршрут с учетом эффективного вождения, хотя все равно ему пришлось преодолеть горы и иметь дело с городским движением.

Проведя небольшой расчет, мы выяснили, что Гердес потратил всего 34.5 галлонов бензина на поездку. У Prius 11.3-галлоновый бак, что означает 3.05 заправок по пути. Следует отметить, что это расчеты на основе цифр. Нам не сообщили точное количество остановок, но если Гердес смог заправить немного больше топлива, это могла бы быть поездка с двумя остановками. Независимо от того, что вы думаете о Prius или экономии топлива, это действительно впечатляет.

Теперь давайте посмотрим, как кто-то отправится на Prius Prime из гаража Red Ball в Манхэттене в отель Portofino в Редондо-Бич. Мы предполагаем, что такое знаковое путешествие может быть не таким эффективным, но, возможно, оно будет гораздо более захватывающим.

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