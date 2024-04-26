Владелец McLaren F1 проехал на ней всего 14 миль и решил продать

Одна из McLaren F1 с самым низким пробегом в мире снова выставлена на продажу.

На момент продажи через компанию Gooding & Company в 2021 году одометр этого F1 показывал 387 километров, или около 240,5 миль. Автомобиль значительно превзошел свою оценку в $15 миллионов, став одним из самых дорогих проданных автомобилей в тот год и самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным через компанию Gooding & Company на Неделе автомобилей.

За почти три года с момента продажи новый владелец этого F1 практически не ездил на нем. Новый аукцион на этот автомобиль, который должен состояться через Sotheby's Sealed 13 мая, показывает, что F1 с номером шасси 029 теперь имеет пробег 410 километров, или 254,8 мили, на одометре. Это означает, что новый владелец проехал всего 14 миль за три года владения, что составляет менее пяти миль в год. Трагедия.

Мы можем понять, почему кто-то, кто заинтересован в этом McLaren, может хотеть сохранить низкий пробег. Из 64 построенных дорожных автомобилей это один из самых маломильных примеров, что делает его чрезвычайно желанным для коллекционеров. RM Sotheby's оценивает, что стоимость F1 увеличивается примерно на $1 миллион в год, так что любые дополнительные километры могли бы повредить этому росту.

В то же время, если у вас достаточно денег купить McLaren F1 за более чем $20 миллионов долларов, наверняка небольшая потеря из-за дополнительного пробега стоила бы удовольствия от вождения, не так ли? F1 признан лучшим автомобилем для вождения всех времен, так зачем владеть им, если вы никогда не ездите на нем?

Этот автомобиль, вероятно, провел всю свою жизнь в гаражах с контролем климата, и это проклятие. Тот, кто купит его на этот раз, получит шанс это изменить. Ожидается, что автомобиль будет продан за более чем $20 миллионов на онлайн-аукционе, но из-за того, что он продается через Sotheby's Sealed, публика не узнает окончательную цену.

Какова бы ни была цена, она, вероятно, того стоит. Мы просто надеемся, что победитель насладится этим F1 так, как это задумывалось.