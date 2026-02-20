Sollers начал выпуск SF1 в Елабуге: когда дилеры получат новый российский минивэн

В Елабуге стартовало серийное производство минивэнов Sollers SF1. Первые автомобили уже сошли с конвейера, при этом сборка организована по полному циклу, который включает сварку, окраску и окончательную сборку машин. Производитель поделился подробностями о сроках появления новых моделей у дилеров.

Компания Sollers сообщила, что на производственной площадке в Елабуге начался серийный выпуск минивэна SF1 с локализацией основных этапов производства. Среди них — сварка кузова, его окраска и финальная сборка транспортных средств.

Особое внимание уделяется защите кузова: каждый автомобиль проходит обработку антикоррозийным составом. В Sollers подчеркивают, что эта технология должна способствовать увеличению срока службы минивэнов на дорогах.

Пассажирская версия SF1 позиционируется как универсальный транспорт для семейных нужд и бизнеса. В салоне реализована схема размещения сидений 2+2+3, что, по словам компании, удобно как для ежедневных поездок, так и для коммерческих задач. Длина кузова минивэна составляет 5115 мм, а высота — 1900 мм.



Фото: Автоновости Дня

Производитель отмечает, что такие размеры позволяют использовать автомобиль как в густонаселённых мегаполисах, так и на подземных паркингах. Кроме того, минивэн сохраняет манёвренность в плотном городском потоке и остаётся практичным вариантом для дальних поездок.

Кресла второго ряда можно регулировать по длине, а спинки третьего ряда складываются в пропорции 50/50. Это, по информации компании, обеспечивает гибкое использование внутреннего пространства и позволяет увеличить объём багажника при необходимости.



Фото: Автоновости Дня

В основе всех модификаций Sollers SF1 установлен один и тот же силовой агрегат: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

В стандартное оснащение минивэна входят две подушки безопасности, система ABS, дисковые тормоза на всех колесах. Также предусмотрены кондиционер, зимний пакет с подогревом рулевого колеса, передних сидений, зеркал и форсунок омывателя, задние ультразвуковые датчики парковки, электроприводы боковых стекол и зеркал, штатная аудиосистема, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни.

По заявлению представителей Sollers, новые минивэны SF1 появятся у дилеров уже в апреле. Ранее был открыт предзаказ на пассажирскую версию SF1 с салоном по схеме 2+2+3. Тогда в пресс-службе компании отметили, что модель войдёт в перечень транспортных средств, утверждённый Минпромторгом России для работы в такси.

Автор: Андрей Сундуков