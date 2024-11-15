Sollers планирует радикальное обновление своего модельного ряда к 2025 году

В списке новых моделей автомобилей Sollers, помимо анонсированного ранее ST8, появится еще один автомобиль - ST9. Скорее всего, российским потребителям будет предложена модель, основанная на JAC T9. Начало продаж запланировано на июль 2025 года.

Также было заявлено о появлении на российском рынке минивэна SP7, однако под другим названием. Производство новинки будет осуществляться на заводе Sollers в Елабуге. Новый минивэн планируется запустить в продажу в сентябре следующего года, если не произойдут никакие изменения.

В гамме моделей LCV также появятся две новинки: большой Atlant XL с длиной кузова до 7,5 метров и компактный SF1. Предполагается, что SF1 будет представлен уже в январе 2025 года.

Автомобиль таких размеров сможет быть легко припаркован в любом гараже с высотой кузова до 1,9 метра.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что российская компания Sollers начала продажи компактного и экологичного грузового автомобиля Sollers Argo.