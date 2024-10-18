Sollers представит фургон и минивэн под собственным брендом

Группа компаний «Соллерс» готовится к запуску на российский рынок двух новых автомобилей под своим собственным брендом. По данным газеты «Ведомости», речь идет о коммерческом фургоне M3 и минивэне RF8.

Фургон M3 выполнен на основе китайской модели JAC M3 и имеет максимальную массу 2,5 тонны. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Привод - задний. Уже в стандартной комплектации присутствуют кондиционер, электростеклоподъемники, регулировка зеркал с электроприводом, подогрев сидений, зеркал, центральный замок. Объем грузового отсека составляет около 5 куб. м. Сборка фургона запланирована на конец текущего года, а стоимость будет объявлена позднее.

Минивэн RF8 - это модификация китайской JAC Refine RF8. Автомобиль будет оснащен 2-литровым бензиновым мотором мощностью 224 л.с. и автоматической коробкой передач. Длина минивэна составляет 5,2 м, а ширина - почти 2 м. В автомобиле предусмотрены три ряда сидений на 7 человек. Второй ряд сидений с подогревом и вентиляцией, а задний ряд складывается, увеличивая объем багажника. Сборка минивэна RF8 начнется в 2025 году, а цена будет объявлена позже.

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов считает, что оба автомобиля, несмотря на скромные объемы продаж, будут популярны на российском рынке. По его мнению, китайские машины начнут сильнее конкурировать с европейскими, японскими и корейскими брендами. Он также отмечает, что фургоны обычно используются интенсивнее, чем минивэны, предназначенные в основном для перевозки топ-менеджеров.

Удалов уверен, что уже к 2025 году владельцы фургонов и минивэнов, купленных в 2021-2022 годах, начнут думать о замене автомобилей, и локальная сборка сделает продукцию доступнее.