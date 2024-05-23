Sollers доработал автомобили Atlant, устранив целый ряд недостатков

Свежие выпуски коммерческих автомобилей Atlant на конвейере Sollers в Елабуге исправили множество недочетов, которые беспокоили покупателей в прошлом году. Полный цикл производства, включая сварку, окраску и сборку, помог избавиться от многих проблем, сообщает Quto.

На кузовах Sollers Atlant толщина наружного лакокрасочного слоя увеличилась вдвое по сравнению с предыдущими моделями, а внутренний слой стал толще в два раза. Все ранее проданные автомобили теперь проходят проверку лакокрасочного покрытия на каждом ТО, и все выявленные проблемы исправляются по гарантии.

Новые Atlant, собранные по полному циклу, больше не страдают от коррозии лонжеронов в местах сварных швов. С марта текущего года на элементы рамы автомобилей наносится защитная мастика, а на ранее проданных машинах коррозия также устраняется бесплатно по гарантии.

Еще один значительный недостаток, который был устранен, — это задние фонари, подверженные воздействию окружающей среды, на версии шасси. Начиная с этой весны, на новые «Атланты» устанавливаются балки с защищенной оптикой, а на уже проданные автомобили дилеры бесплатно установят защищенные фонари при проведении ближайшего ТО.

Ранее сообщалось, что Sollers готовит к выпуску новую версию Atlant в виде удлиненного 19-местного микроавтобуса, сравнимого с «ГАЗель Next A65R52». Официальная презентация этой модели, вероятно, состоится в августе или сентябре текущего года.