Компания "Соллерс" реализовала свою долю в автопроизводителе Aurus.

Автопроизводитель Aurus (ООО «Аурус», г. Елабуга) больше не имеет в своем составе доли в размере 0,5%, которая ранее принадлежала группе «Соллерс». Соответствующая сделка была подтверждена агентством «Интерфакс». Владельцем основной части компании по-прежнему остается ФГУП «НАМИ» (63,5%), а 36% принадлежат арабскому фонду Tawazun, который приобрел долю в 2019 году за 110 млн евро.

Подробности о сделке с «Хит Моторз Рус» не разглашаются, однако в «Соллерсе» подтвердили, что они остаются партнерами проекта и продолжат предоставлять услуги для Aurus. ООО «Хит Моторз Рус» было зарегистрировано в Москве в июле 2022 года. Владелец 99% долей - казахстанское TOO «High End Assembly Technologies Motors», а 1% принадлежит Хансу Петеру Мозеру, гендиректору автозавода «Москвич».

Бренд Aurus - первый российский автомобильный бренд класса люкс. Производство седанов Aurus Senat началось в мае 2021 года, а в ноябре 2022 года стартовал выпуск нового внедорожника Aurus Komendant. В развитие предприятия вложено около 2 млрд рублей. Производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в малых объемах на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время производятся специальные версии автомобилей Aurus.