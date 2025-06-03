Sollers выпустил на рынок новый пикап ST9

На несвежем событии по инновациям в автомобильной промышленности в Нижнем Новгороде Группа организаций под названием "Соллерс" представила общественности свой новый пикап под индексом ST9. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале под названием "Автопоток".

Информация о транспортном средстве гласит, что оно будет снабжено 2-литровым турбированным бензиновым двигателем, обладающим мощностью в 224 лошадиные силы. Этот двигатель будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматическим трансмиссией и полным приводом.

Ранее уже оглашалась информация о планах по запуску в производство пикапа с именем Sollers ST9 на заводе в Ульяновске по технологии полного цикла. Этот цикл включает в себя не только сборку автомобилей, но и процессы сварки и окраски. Начало производства ожидается в 3 квартале 2025 года.