Главная Новости Продажи Sollers выпустил на рынок новый пикап ST9
Новости

Sollers выпустил на рынок новый пикап ST9

На конференции в Нижнем Новгороде представлен новый пикап от Группы компаний «Соллерс» - ST9 с мощным двигателем и полным приводом. Начало производства запланировано на 2025 год.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.06.2025, 11:42·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

На несвежем событии по инновациям в автомобильной промышленности в Нижнем Новгороде Группа организаций под названием "Соллерс" представила общественности свой новый пикап под индексом ST9. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале под названием "Автопоток".

Информация о транспортном средстве гласит, что оно будет снабжено 2-литровым турбированным бензиновым двигателем, обладающим мощностью в 224 лошадиные силы. Этот двигатель будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматическим трансмиссией и полным приводом.

Ранее уже оглашалась информация о планах по запуску в производство пикапа с именем Sollers ST9 на заводе в Ульяновске по технологии полного цикла. Этот цикл включает в себя не только сборку автомобилей, но и процессы сварки и окраски. Начало производства ожидается в 3 квартале 2025 года.

Источник

Продажи (512)Новинки (504)Sollers (50)Сегмент pickup (19)Sollers st9 (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация