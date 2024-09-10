"«Соллерс» готовит к выпуску гибридные пикапы"

Компания «Соллерс» планирует обогатить свой текущий ассортимент новыми моделями. По информации газеты «Ведомости», ссылаясь на первого заместителя премьер-министра РФ Дениса Мантурова, речь идет о пикапах с гибридной трансмиссией. Этот проект планируется реализовать в ближайшем будущем.

По словам Мантурова, гибридные автомобили в настоящее время более привлекательны для российских потребителей, чем полностью электрические машины - у них больше перспектив. Особенно это актуально для тех покупателей, которые проживают в отдаленных районах, независимо от крупных городов. По мнению Мантурова, в перспективе гибридные автомобили в России могут получить значительную поддержку.

Недавно стало известно, что «Соллерс» намерена развивать платформу для пикапов JAC T6/T8. Эти модели основаны на архитектуре Toyota Hilux, при этом рама и передняя подвеска унифицированы с Land Cruiser Prado.

В конце 2024 года «Соллерс» планирует переместить производство Sollers ST6 (на базе JAC T6) из Владивостока на индустриальную площадку УАЗа в Ульяновске. На новом месте автомобили будут производить весьма комплексно.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале уже сообщалось о появлении на российском рынке бензинового грузовика Sollers Argo, стоимость которого начинается от 1,7 млн рублей.