Автомобильный производитель «Соллерс» планирует начать производство минивэнов в 2025 году.

Компания «Соллерс» принимает решение о возможном запуске производства минивэнов в 2025 году. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы автопроизводителя, однако конкретные детали проекта на данный момент не разглашаются. По информации Telegram-канала No Limits, учитывая специализацию компании на моделях JAC, предполагается, что новый минивэн будет относиться к семейству JAC Refine.

Ранее заводом «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке был выпущен 1000-й пикап Sollers ST6 с момента начала производства в сентябре 2023 года. Юбилейным стал экземпляр белого цвета в комплектации Comfort, оснащённый 2-литровым дизельным двигателем мощностью 136 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.