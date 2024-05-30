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Автомобильный производитель «Соллерс» планирует начать производство минивэнов в 2025 году.

Компания «Соллерс» принимает решение о возможном запуске производства минивэнов в 2025 году. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы автопроизводителя, однако конкретные детали проекта на данный момент не разглашаются.
РедакцияР
Редакция
30.05.2024, 16:02·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания «Соллерс» принимает решение о возможном запуске производства минивэнов в 2025 году. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы автопроизводителя, однако конкретные детали проекта на данный момент не разглашаются. По информации Telegram-канала No Limits, учитывая специализацию компании на моделях JAC, предполагается, что новый минивэн будет относиться к семейству JAC Refine.

Ранее заводом «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке был выпущен 1000-й пикап Sollers ST6 с момента начала производства в сентябре 2023 года. Юбилейным стал экземпляр белого цвета в комплектации Comfort, оснащённый 2-литровым дизельным двигателем мощностью 136 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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