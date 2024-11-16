Sollers представит недорогой фургон для конкуренции с LADA Largus

Бренд Sollers анонсировал свое намерение вступить в сегмент фургонов с выпуском модели SF1. Официальная презентация автомобиля состоялась в рамках мероприятия Sollers Product Day. Производство новинки будет организовано на заводе в Татарстане. Отмечается, что SF1 представляет собой модификацию китайской модели JAC Refine M3.

Важным улучшением стала установка турбированного двигателя объемом 1,5 литра, который способен развивать мощность до 136 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с механической коробкой передач, а привод передний. Габариты автомобиля составят около 4,7 метра в длину и 1,9 метра в высоту.

Представители Sollers сообщили о богатом оснащении новинки. В то же время, китайская версия автомобиля поставляется с одной подушкой безопасности, обычным кондиционером, бортовым компьютером и лишь двумя динамиками в аудиосистеме. Стоит отметить, что дорожный просвет китайской версии составляет 130 мм, что делает его неоптимальным для российских дорог. Грузоподъемность SF1 составляет 760 килограмм.

Интересный факт заключается в том, что модель JAC M3 также не является абсолютной новинкой, поскольку базируется на Nissan NV200, выпущенном в 2009 году. Следовательно, платформа нового фургона немного устарела, однако это позволяет сохранить привлекательную цену для потенциальных покупателей.

По информации из Китая, стоимость автомобиля на местном рынке составляет 970 тысяч рублей. Предполагается, что в России цена на SF1 будет колебаться в районе 1,8-1,9 миллионов рублей, что позволит ему конкурировать с LADA Largus.

На фоне этой новости стало известно, что Sollers готовит кардинальное обновление своего модельного ряда. Планируется, что изменения вступят в силу уже в 2025 году.