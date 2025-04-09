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Компания Solaris объявила результаты своей деятельности за первый квартал 2025 года.

Пресс-служба автозавода «АГР» сообщает: за первый квартал 2025 года выпущено 8 740 автомобилей Solaris, открыто 11 новых дилерских центров. Растет популярность бренда в России.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.04.2025, 16:42·1 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации, полученной от пресс-службы автопроизводителя, за первые три месяца 2025 года автозавод под названием «АГР» выпустил 8 740 автомобилей Solaris.

Помимо этого, компания отмечает увеличение числа дилерских центров, занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей Solaris, на территории России - за период с января по март было открыто 11 новых центров. Таким образом, количество действующих дилеров бренда увеличилось до 101, они представлены в 62 городах страны.

Напомним, что согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в первом квартале текущего года было продано 4 013 автомобилей Solaris в России. Это составляет 1,6% от общего числа новых легковых автомобилей, реализованных в стране за этот период.

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