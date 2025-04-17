Новые правила утилизации автомобилей приведут к росту цен на автомобили на вторичном рынке

Нововведение направлено на закрытие возможностей для недобросовестных мелких импортеров, которые обеспечивают поставки автотранспорта по сниженным ценам, используя льготные условия таможенного оформления через страны-члены ЕАЭС, передает информационный ресурс autonews.ru.

Основной поток автомобилей по-прежнему поступает через Беларусь и Киргизию. Для ужесточения контроля введена новая формула расчета утильсбора: утильсбор = УСед + (Рс — Сз) × 0,5. Это базовая ставка сбора + (средняя стоимость автомобиля — расходы) × поправочный коэффициент.

С 1 мая на таможне потребуется предоставить полный пакет документов, подтверждающих реальные издержки. В случае отсутствия документов утильсбор будет рассчитан по максимальной ставке, что составляет около 60% от стоимости автомобиля. Кроме того, будет учтена разница между российскими и европейскими тарифами, недостача и НДС.

Хорошая новость заключается в том, что физические лица-импортеры не пострадают. Покупатели, которые покупают автомобили с двигателем до 3 литров для личного пользования, продолжат платить льготный сбор (3400 или 5200 рублей).

Что касается российского автомобильного рынка в целом, стоимость автомобилей, поступающих в страну "серым" путем через Беларусь и Киргизию, вырастет на 20-25%. Особенно это затронет цены на автомобили премиум-класса.

По мнению экспертов, для дистрибьюторов ввозить автомобили станет значительно сложнее, поскольку им придется предоставлять не только договор купли-продажи, но и другие финансовые документы, декларации, накладные и т.д. Однако в целом это обновление должно привести к сокращению "серых" поставок, что, безусловно, положительно скажется на работе официальных дилеров. Это значительный шаг к улучшению, цивилизованности и прозрачности авторынка.

Ранее на нашем автомобильном портале было опубликовано заявление о том, что в Российской ассоциации организаторов автоперевозок дали ответ на вопрос о предстоящем повышении цен на новые автомобили из Китая.