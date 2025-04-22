Может ли новая версия среднеразмерного Ram Dakota стать сенсацией рынка?

Уже довольно давно ходят слухи о том, что американский автопроизводитель Ram готовит к выпуску новую модель. Подробности о новинке пока держат в секрете, однако представители бренда намекнули, что она будет представлена в среднеразмерном сегменте и, возможно, выйдет на рынок под именем Dakota. Интересно, что у Ram уже был пикап с таким же названием, и это было еще в 2011 году.

На фото представлен пикап Ram Dakota 2011 года выпуска.

В случае появления среднеразмерного пикапа от Ram, он столкнется с конкуренцией со стороны Ford Ranger, Nissan Frontier, Chevy Colorado и Toyota Tacoma. Однако маловероятно, что новинка сразу же оттеснит поклонников других моделей на свою сторону.

Что касается технических характеристик новинки, предполагается, что у нового среднеразмерного Ram будет рамный кузов вместо цельнометаллической конструкции, а также он будет построен на платформе STLA. Одной из ключевых особенностей платформы является возможность использования колесной базы длиной до 3,69 метра.

Представители бренда заявляли: "Новый среднеразмерный грузовик будет полностью интегрирован в нашу мультиэнергетическую стратегию (ДВС, PHEV и BEV)". Однако не факт, что все три типа двигателей будут доступны для покупателей при выпуске новой модели на рынок.

Недавно редакция уже сообщала о завершении продаж пикапа Ram 1500 Classic. Этот пикап, выпущенный в 1981 году, долгие годы был предпочтением любителей грузовиков. Однако сегодняшний день принес печальную весть для фанатов - Ram Trucks объявила о прекращении продаж Ram 1500 Classic.