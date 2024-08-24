Как Mustang Dark Horse на 850 лошадиных сил может обойти стандартный BMW M8 Competition?

Новая модификация Mustang Dark Horse, получившая название Нагнетатель, прибавила дополнительные 350 лошадиных сил.

Под капотом этого мощного автомобиля установлен двухтурбинный V8 M8 Competition xDrive, который позволяет ему разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

BMW M8 Competition с двигателем 4,0-литра и двумя турбинами, выдающими 617 лошадиных сил, можно назвать настоящим зверем.

Однако, сможет ли BMW M8 Competition догнать настроенного Hennessey Ford Mustang Dark Horse, кажущегося непобедимым?

После нескольких месяцев с момента представления американским тюнинг-ателье своего усиленного Mustang Dark Horse, он соперничает с необычным "пони-каром" в гонках против BMW M8 Competition.

Почему было принято решение провести тестирование с BMW, у которой заметно меньше мощности, остается загадкой, однако этот эксперимент действительно интересен и представляет собой захватывающее испытание между американским и немецким "мускул-карами".

Для значительного увеличения производительности Mustang Dark Horse компания Hennessey установила нагнетатель, новый топливный насос и модернизированные топливные форсунки к 5,0-литровому V8 двигателю. В результате совместной работы этих усовершенствований с высокопроизводительной системой впуска воздуха и настройкой двигателя автомобиль теперь развивает 850 лошадиных сил (880 Нм) — внушительный прирост в 350 л.с. (314 Нм) по сравнению со стандартной моделью.

Недавно на Formula-1 был опубликован обновленный фильм 1960-х годов, снятый на Гран-при Монако 1962 года. Этот 70-миллиметровый фильм приобрел новую жизнь в формате 4К и представляет собой лучшие гонки, которые можно посмотреть в ближайшие выходные.