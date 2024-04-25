Lotus Evija X стал самой быстрой машиной на трассе Нюрбургринг с мощностью в 2000 лошадиных сил

Это достижение поразило автомобильный мир и подтвердило, что электрические машины могут успешно конкурировать с бензиновыми суперкарами на всемирно известных трассах.

Lotus Evija X установил новый рекорд, проехав круг по трассе Нюрбургринг за удивительные 6 минут и 30,3 секунды, что стало лучшим показателем для электрических автомобилей на данной трассе.

Этот результат свидетельствует о высокой производительности и технологическом совершенстве автомобиля, способного мгновенно разгоняться и уверенно удерживать дорогу в поворотах.

Одним из главных преимуществ электрических автомобилей является высокая мощность момента и прямой доступ к ней без задержек. Lotus Evija X оснащен мощным электрическим двигателем, который способен генерировать до 2000 лошадиных сил и обеспечивать разгон с 0 до 100 км/ч за менее чем 3 секунды.

Кроме того, суперкар Lotus Evija X обладает современной аэродинамикой и легким карбоновым кузовом, что значительно снижает вес и улучшает управляемость на высоких скоростях. Это помогло автомобилю успешно пройти все сложные участки трассы Нюрбургринг и установить новый рекорд.

Недавно анонсировано, что Lotus заменит модель Emira на электрический спортивный автомобиль к 2027 году. Британский производитель Lotus заменит Emira на электрический спорткар, который может развивать мощность до 872 лошадиных сил и будет доступен по цене ниже 100 000 долларов.