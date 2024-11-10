Владельцев «возрастных» автомобилей предупредили о новой угрозе, сообщили в СМИ.

Владельцы автомобилей, выпущенных до 2014 года, могут ожидать особого внимания со стороны автоинспекторов. По информации портала DEITA.RU, виновником являются неисправности, возникающие при длительной эксплуатации транспортного средства.

Список критических неисправностей недавно был обновлен. В случае выявления хотя бы одной из проблем, включенных в этот "черный список", водителя ожидает не только штраф. Автомобиль может быть отправлен на штрафстоянку, а при невыполнении требований в установленные сроки, машина может быть снята с учета.

Многие из запрещенных неисправностей чаще всего встречаются именно на старых автомобилях.

Среди причин штрафа могут быть светодиодные лампы в оптике, неисправная антиблокировочная система, а также использование несезонной резины.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что жители России проявляют повышенный интерес к гибридным автомобилям в 2024 году.