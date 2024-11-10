Главная Новости Новые модели Владельцев «возрастных» автомобилей предупредили о новой угрозе, сообщили в СМИ.
Новости

Владельцев «возрастных» автомобилей предупредили о новой угрозе, сообщили в СМИ.

Владельцы автомобилей, выпущенных до 2014 года, могут ожидать особого внимания со стороны автоинспекторов. По информации портала DEITA.RU, виновником являются неисправности, возникающие при длительной эксплуатации транспортного средства.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.11.2024, 20:23·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Владельцы автомобилей, выпущенных до 2014 года, могут ожидать особого внимания со стороны автоинспекторов. По информации портала DEITA.RU, виновником являются неисправности, возникающие при длительной эксплуатации транспортного средства.

Список критических неисправностей недавно был обновлен. В случае выявления хотя бы одной из проблем, включенных в этот "черный список", водителя ожидает не только штраф. Автомобиль может быть отправлен на штрафстоянку, а при невыполнении требований в установленные сроки, машина может быть снята с учета.

Многие из запрещенных неисправностей чаще всего встречаются именно на старых автомобилях.

Среди причин штрафа могут быть светодиодные лампы в оптике, неисправная антиблокировочная система, а также использование несезонной резины.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что жители России проявляют повышенный интерес к гибридным автомобилям в 2024 году.

Источник

Новые модели (284)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация