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Смедли уверен, что Хэмилтон обгонит Леклера в команде Ferrari

В 2025 году Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер выступят за Ferrari, что обещает заинтриговать поклонников автогонок. Опытный гоночный инженер Ferrari, Роб Смедли, уверен, что Хэмилтон опередит Леклера в борьбе за звание лучшего гонщика.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.10.2024, 18:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В 2025 году Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер выступят за Ferrari, что обещает заинтриговать поклонников автогонок. Опытный гоночный инженер Ferrari, Роб Смедли, уверен, что Хэмилтон опередит Леклера в борьбе за звание лучшего гонщика.

Роб Смедли выразил мнение, что Льюис Хэмилтон продолжает быть в отличной спортивной и ментальной форме, и его страсть к победам остается неизменной. Он убежден, что Хэмилтон сохранит свое превосходство в споре с молодым и талантливым Леклером.

Эксперт признал, что у Льюиса были периоды, когда ему не удавалось выступать на сто процентов своих возможностей, но победа в Гран При Великобритании показала, что его мотивация и жажда побед по-прежнему на высоте.

Роб Смедли считает, что переход Хэмилтона в Ferrari будет новым вызовом как для гонщика, так и для итальянской команды. Интеграция в новый коллектив потребует усилий, но это может стать ключевым шагом в развитии Scuderia Ferrari.

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