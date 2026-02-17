Главная Новости Ferrari Смедли: Задача гоночного инженера — вселять уверенность
Смедли: Задача гоночного инженера — вселять уверенность

Роб Смедли высказался о взаимодействии Льюиса Хэмилтона с инженером Ferrari после перехода пилота, подчеркнув роль доверия и нюансы Формулы 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.02.2026, 09:42·2 мин
В недавнем выпуске подкаста High Performance бывший гоночный инженер Ferrari Роб Смедли поделился своим мнением о ключевых аспектах работы с пилотами и прокомментировал сложную адаптацию Льюиса Хэмилтона после его перехода в Скудерию.

Роб Смедли подчеркнул, что в Формуле 1 роль гоночного инженера можно сравнить с позицией тренера для спортсмена. По его словам, инженер должен не только разбираться в технических особенностях машины, но и учитывать человеческий фактор, ведь за рулём находится человек со всеми возможными слабостями и особенностями.

Смедли отметил, что Макс Ферстаппен и Джанпьеро Ламбьязе уже много лет сотрудничают и прекрасно понимают друг друга, тогда как для Льюиса Хэмилтона работа в Ferrari стала новым этапом, и его взаимодействие с инженером только начинало формироваться. По мнению эксперта, шутка Льюиса по радио о том, что он успеет заварить чай, пока получит ответ, ясно указывает на определённое разочарование пилота.

Бывший инженер Ferrari пояснил, что в столь динамичной обстановке, когда гонщик вынужден работать на пределе своих возможностей на скоростях более 200 км/ч, гоночный инженер обязан незамедлительно реагировать на запросы и поддерживать уверенность пилота. По его словам, промедление или неуверенность в ответах могут серьёзно пошатнуть доверие между инженером и гонщиком.

Смедли также добавил, что у нынешнего инженера Ferrari, с которым работает Хэмилтон, за плечами богатый опыт и успешная карьера. Именно Себастьян Феттель рекомендовал его Льюису, и этот тандем ранее добивался значительных успехов. Однако, как отметил Роб Смедли, иногда даже при всех усилиях наладить эффективное взаимодействие не удаётся — подобная ситуация произошла у него с Фелипе Массой в 2006 году: если не складывается, значит, не получится.

