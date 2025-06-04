Планы Smart остаться лишь с электромобилями… но возможно появится PHEV #5

В 2020 году Smart стала исключительно электрическим брендом, но недавно появились слухи о том, что компания, принадлежащая наполовину немецкому, наполовину китайскому капиталу, начинает колебаться в своем стремлении к электромобилям, и в ближайшее время в ее линейке появятся гибриды. Однако, по мнению Smart UK CEO Джейсона Оллбатта, это не так, по крайней мере, в Великобритании и Европе.

В эксклюзивном интервью Auto Express глава бренда Smart в Великобритании Джейсон Оллбатт заявил: «В настоящее время мы - исключительно электрический бренд, и планируем оставаться им на ближайшее время».

Топ-менеджер марки быстро добавил: «Как всегда, если увидим, что рыночные требования требуют других вариантов, то, конечно, будет глупо не рассмотреть их. Но в настоящее время планы таковы, что мы остаемся исключительно электрическим брендом в Европе».

Сегодня Smart находится под контролем компании Mercedes, которая помогла создать бренд, и китайского конгломерата Geely, что означает, что Smart является частью одной семьи с Lotus и Volvo. Обе сестринские компании Smart отказались от планов полностью перейти на электрические двигатели в прошлом году и представляют новые гибридные силовые установки с возможностью зарядки от сети, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

Появились сообщения о том, что Smart #5 - самая последняя и крупная модель бренда, может получить гибридную версию с возможностью зарядки от сети. Однако, если это правда, то, по-видимому, PHEV будет предлагаться (по крайней мере, изначально) только в Китае, где спрос на гибридные автомобили значительно вырос.

«Мы видим, что интерес к автомобилям с возможностью зарядки от сети растет, и в некоторой степени - к автомобилям с дополнительным запасом хода», - сказал Оллбатт. «Но, на наш взгляд, мы пока просто наблюдаем, чтобы понять, насколько это действительно правильно».

«Потому что, конечно, есть некоторые долгосрочные аспекты, особенно в рамках всей Европы, где, я полагаю, окончательная цель - это только электромобили», - отметил он. «И, конечно, такова цель также для правительства Великобритании к 2035 году. Итак, для нас в настоящее время электромобили кажутся наиболее логичным местом для нахождения».