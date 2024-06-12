Трансферные новости: Сумма трансфера Чжоу составит от 30 до 35 миллионов долларов

Известный автомобильный журнал Auto Motor und Sport делает прогнозы относительно составов двух гоночных команд на предстоящий сезон.

По данным немецкой прессы, в команде Haas F1 в следующем сезоне будут выступать Оливер Берман и Эстебан Окон, хотя по слухам спонсоры Гуаньюя Чжоу готовы выложить от 30 до 35 миллионов долларов, чтобы контракт был заключен именно с ним.

По неофициальной информации, в команде RB в новом сезоне будут гонять Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон. Следить за их выступлениями обещает быть захватывающе.

Однако стоит отметить, что эти сведения пока не получили официального подтверждения.