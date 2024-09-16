Слухи: Йос Ферстаппен заключил сделку с Тото Вольффом

Отношения между Йосом Ферстаппеном и руководством команды Red Bull Racing находятся под напряжением. Последние дни они обмениваются высказываниями через немецкие и голландские СМИ, которые активно освещают их конфликтные моменты.

По данным немецкого портала Inside-F1, после неудачной гонки в Азербайджане отец Макса Ферстаппена достиг устного соглашения с руководителем команды Mercedes Тото Вольффом относительно будущего контракта пилота на 2026 год, и, как утверждается, "они пожали друг другу руки".

Согласно информации, контракт Макса с Red Bull рассчитан до 2028 года, однако по слухам, при определенных обстоятельствах пилот может сменить команду уже в 2026 году, несмотря на действующее соглашение.