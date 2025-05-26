Медленное угасание ручных передач: эксклюзивные данные раскрывают тревожные тенденции

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Механическая коробка передач может быть на грани вымирания, поскольку новые эксклюзивные данные Auto Express показывают, что очень мало новых автомобилей, доступных для продажи с таким типом трансмиссии. Это соответствует непрерывно падающим продажам по всему Великобритании и в конечном итоге ограничивает количество водителей, готовых и способных самостоятельно переключать передачи.

Наши исследования показывают, что на момент написания всего 96 моделей предлагаются с механической трансмиссией, в то время как 404 модели доступны только с автоматической коробкой, причем первые составляют чуть более 19 процентов от общего рынка.

Сравните это с ситуацией всего три года назад, когда почти треть всех моделей (включая производные по типу кузова, такие как универсалы, купе и спортивные варианты) были доступны с механической коробкой передач.

Уменьшение количества новых автомобилей с механической коробкой передач оказало значительное влияние на продажи. В 2024 году Общество производителей и торговцев автомобилями Великобритании заявило, что всего 22 процента новых автомобилей покидали автосалон с механической коробкой передач. Это происходит в рамках общего снижения количества автомобилей с ручной коробкой за последние несколько лет, при этом продажи автоматических автомобилей стали преобладающими в 2020 году.

Что убивает механическую коробку передач?

Итак, почему механическая коробка передач уходит в прошлое? Есть несколько причин, но в основном это связано с предпочтениями потребителей и ростом исключительно автоматических электромобилей. Во-первых, многие водители просто предпочитают вождение автомобиля с автоматической коробкой; в то время как энтузиасты обычно предпочитают аналоговый и увлекательный характер смены передач самостоятельно, устранение этого действия в конечном итоге делает вождение более расслабленным, что многие водители предпочитают.