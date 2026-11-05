Слейтер способен заменить Камару в Формуле-2

В Haas F1 подтвердили участие Рафаэля Камары только в Гран При Сан-Паулу. При этом команда сообщила, что Эстебан Окон за руль не вернётся, поэтому замена потребуется и на других оставшихся гонках.

Камара в этом сезоне выступает в Формуле 2, где лидирует в чемпионате и борется за титул. За два этапа до завершения сезона он опережает Николу Цолова на семь очков. Если в Катаре и Яс-Марине пилот не сможет принять участие в гонках Формулы 2, то, скорее всего, потеряет чемпионство.

С другой стороны, титул в Формуле 2 может быть не столь важен для Камары, поскольку главную цель — переход в Формулу 1 — он уже реализовал. Оставшиеся этапы можно использовать для подготовки к следующему сезону, который пилот проведёт в составе Haas.

По слухам, Рафаэль в этом году больше не вернётся в Формулу 2. Его место в Invicta Racing может занять Фредди Слейтер из молодёжной программы Audi. Это позволит молодому пилоту Формулы 3 подготовиться к дебюту в Формуле 2 в следующем году. В итоге выиграть от такой ситуации могут все.