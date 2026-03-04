Ограничение скорости 80 км/ч на пит-лейн в Альберт-парке сохраняется

Организаторы Гран При Австралии ранее анонсировали снижение максимально разрешённой скорости на пит-лейн трассы Альберт-парк с 80 км/ч до 60 км/ч.

Главный специалист по мероприятиям Australian Grand Prix Corporation Том Моттрам объяснил это решение необходимостью обеспечить безопасность. По его словам, после появления на стартовой решётке одиннадцатой команды Cadillac пространство на пит-лейн стало более ограниченным, что и стало причиной корректировки скорости.

Однако в среду пресс-служба FIA распространила официальное превью первого этапа нового сезона, где было заявлено: в ходе тренировок, квалификации и самой гонки лимит скорости на пит-лейн останется прежним, на уровне 80 км/ч.