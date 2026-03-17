В России стартовали продажи нового внедорожника Chery, “готового к любым морозам”

На китайском рынке официально стартовали продажи нового гибридного внедорожника iCAUR V27 — первой модели одноимённого бренда под управлением Chery. Как стало известно «Автоновостям дня» от представителей компании, российские автолюбители смогут приобрести эту новинку уже в 2026 году.

Презентация флагмана прошла в Китае и обозначила стратегические приоритеты: марка нацелена на выпуск универсальных автомобилей, сочетающих внедорожные качества с удобством для повседневной эксплуатации. По словам генерального директора iCAUR Су Цзюня, разработчики делали акцент на интересах всех членов семьи — от водителя, ценящего манёвренность, до пассажиров, для которых важны безопасность и комфорт в поездке.

От Китая — к мировым рынкам

Выход модели на китайский рынок стал отправной точкой для международного продвижения. В 2026 году бренд начнёт поэтапно осваивать рынки Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Представители Chery подчёркивают, что Россия входит в число приоритетных стран: здесь внедорожник уже прошёл серию испытаний в условиях низких температур и получил положительные отзывы специалистов на закрытых мероприятиях в Москве.

Как отмечают в компании, запуск на российском рынке обусловлен тем, что климатические и географические особенности страны перекликаются с задачами, которые стояли перед разработчиками глобальной модели V27.

Адаптация под российские условия

В рамках подготовки к российской премьере инженеры iCAUR провели комплексную адаптацию автомобиля. Были пересмотрены настройки подвески, усовершенствована система управления температурой в силовой установке и организованы дополнительные тесты на морозостойкость.

Гибридная система Golden REEV, лежащая в основе V27, сохраняет стабильную работу даже при –40 °C. Турбированный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, объединённый с генератором, демонстрирует термический КПД 45,79% и обеспечивает 3,71 кВт·ч выработки электроэнергии на каждый литр топлива, что позволяет питать два электромотора совокупной мощностью 455 л. с. Благодаря такой конструкции автомобиль сохраняет высокую динамику даже при сильных морозах, когда обычные электрокары теряют часть мощности из-за охлаждённых батарей.

Кроме того, здесь реализована система теплового управления 1+1+3, в которую входят бензиновый мотор, генератор, высоковольтная аккумуляторная батарея, электродвигатели и силовая электроника. Этот подход обеспечивает оперативный прогрев батареи и салона, снижает потери энергии и помогает продлить срок службы аккумулятора. Для эксплуатации на российских дорогах V27 получил усиленное шасси и увеличенный клиренс.

Кузов и салон V27

Конструкция автомобиля ориентирована на дальние поездки и эксплуатацию в различных климатических условиях. Кузов выполнен с применением высокопрочной стали — её доля превышает 76%, а стандартные семь подушек безопасности обеспечивают высокий уровень пассивной безопасности в соответствии с международными стандартами.

В интерьере V27 учтены потребности семейных путешествий: высота салона составляет 1350 мм, а при сложенных задних сиденьях объём багажного пространства превышает 1800 литров. При установке специального матраса это пространство превращается в двухместную спальную зону. Для отделки использованы многослойные материалы, которые помогают снизить усталость при долгих поездках.

Планы на российский рынок

Ожидается, что продажи iCAUR V27 в России стартуют в 2026 году. К этому времени Chery планирует развернуть дилерскую сеть, подготовить сервисную инфраструктуру и определить доступные комплектации с учётом требований российского рынка. Более подробная информация о старте продаж, ценах и условиях обслуживания будет объявлена дополнительно.

Ранее сообщалось, что бренд iCAUR ориентируется на аудиторию с молодым мышлением — людей амбициозных, открытых к новым технологиям, предпочитающих индивидуальный подход и инновации. Кроме того, автомобили марки, по мнению производителя, отлично подойдут для поклонников активного образа жизни и спорта — скалолазания, лыж, скейтбординга, кемпинга, плавания, серфинга, трейлраннинга и других видов активности.

Автор: Иван Бахарев