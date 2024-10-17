Стоимость содержания УАЗ «Пикап»

А за весь период владения машиной – 1,1 млн рублей.

Для проведения анализа специалисты учитывали расходы на ОСАГО и КАСКО, шиномонтаж, заправку, ремонт, налоги и другие затраты. В расчетах использовали цену пикапа в размере 1,7 миллиона рублей.

Владельцу данного автомобиля рекомендуется проживать в столице или области, так как среднегодовой пробег пикапа, согласно исследованию, составляет около 20 тысяч километров.

Фото: Carsweek.ru

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