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Стоимость содержания УАЗ «Пикап»

Владельцы УАЗ «Пикап» за пять лет потратят на обслуживание более чем 1 млн рублей, оценили в «Автостате». По расчетам, каждый километр обслуживания этого автомобиля обойдется в 11,5 рублей. Таким образом, за месяц сумма затрат составит 19,2 тыс.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.10.2024, 12:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

А за весь период владения машиной – 1,1 млн рублей.

Для проведения анализа специалисты учитывали расходы на ОСАГО и КАСКО, шиномонтаж, заправку, ремонт, налоги и другие затраты. В расчетах использовали цену пикапа в размере 1,7 миллиона рублей.

Владельцу данного автомобиля рекомендуется проживать в столице или области, так как среднегодовой пробег пикапа, согласно исследованию, составляет около 20 тысяч километров.

 

Фото: Carsweek.ru

 

Ранее на нашем портале сообщалось о том, что популярный УАЗ «Буханка» был обновлен.

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