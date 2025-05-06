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Цена самого дорогого цвета кузова для Lamborghini?

Lamborghini представил суперкар Revuelto в необычном цвете Verde Agave, меняющем оттенки. Сложная краска с уникальным эффектом стоит дорого, а вместе с дополнительными опциями цена Revuelto достигает $800 000. Узнайте подробности!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.05.2025, 14:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Суперкары итальянского Lamborghini всегда выделялись своей яркой и неординарной расцветкой. Однако недавно представленный в Нидерландах Revuelto, возможно, удивил всех своей безумной цветовой гаммой, которую мог предложить только этот итальянский автопроизводитель. Кузов этой модели окрашен в цвет Verde Agave, который меняет оттенок в зависимости от угла обзора, создавая эффект переливов от голубого до красного и желтого.

Главным оттенком краски является зеленый, что объясняет наличие "Verde" в названии. Этот цвет, безусловно, придаёт автомобилю уникальность. Информации о стоимости данной краски нет, но известно, что это роскошное удовольствие обходится владельцу суперкара в довольно крупную сумму, вероятно, в десятках тысяч долларов.

Кроме того, на Revuelto установлены глянцевые черные колесные диски, зеленые суппорты, а также элементы кузова из углеродного волокна, включая боковые юбки и крышку двигателя. Общая стоимость этого суперкара составляет почти 800 000 долларов или 65 528 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Недавно генеральный директор Lamborghini объявил о запуске новейшей модели спорткара Lanzador. Стефан Винкельманн, глава компании, рассказал, что к 2030 году в линейке марки появится спортивный автомобиль Lanzador. Это полностью новая модель, соответствующая современным тенденциям и требованиям рынка.

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