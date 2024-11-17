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Удовлетворены ли россияне своими автомобилями на самом деле? Результаты опроса

Каждый четвертый автовладелец регулярно сталкивается с проблемами в работе своего автомобиля, следует из исследования компаний "Росгосстрах" и "Автокод".
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
17.11.2024, 18:12·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Каждый четвертый автовладелец регулярно сталкивается с проблемами в работе своего автомобиля, следует из исследования компаний "Росгосстрах" и "Автокод". Изучив данные опроса, стало известно, что наиболее распространенными неполадками являются неисправности подвески (42%), проблемы с электрикой (24%), а также сложности с аккумулятором (23%) и двигателем (20%).

Интересно, что в течение прошлых трех лет с поломками столкнулись 60% владельцев автомобилей: 23% из них — два-три раза, 20% — один раз, у 7% машину приходилось отремонтировать три-пять раз, а у еще 7% — более пяти раз, сообщается в отчете.

По результатам исследования выяснилось, что примерно треть владельцев автомобилей, не сталкивающихся с поломками, предпочитают японские машины (31%). На втором месте идут европейские автомобили, которыми довольны 25% опрошенных. Отечественные же автомобили занимают третью строчку среди предпочтений автовладельцев (14%).

Весьма любопытно, что 12% российских водителей до сих пор используют автомобили, купленные более 10 лет назад. И, что удивительно, 88% из них остаются довольны своим транспортным средством. В то время как среди тех, кто приобрел машину год или два назад, 27% испытывают дискомфорт по этому поводу.

Эксперты из "Росгосстраха" пояснили, что частота поломок напрямую влияет на удовлетворенность владельцев. Неисправности могут возникать внезапно и нарушать планы как на каждый день, так и на финансовые расходы.

Опрос также выявил, что каждый четвертый респондент (25%) тратит от 40 до 70 тыс. рублей в год на обслуживание автомобиля, 19% — от 70 до 100 тыс. рублей, а у 18% владельцев расходы варьируются от 100 до 150 тыс. рублей ежегодно.

Ранее было сообщено, что спрос на новые автомобили в России в октябре текущего года возрос на 39,2%, а предложение увеличилось на 55,6%. При этом средняя цена автомобилей практически не изменилась и составила 5,7 млн рублей.

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