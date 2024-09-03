Какой объем продаж новых автомобилей был зафиксирован в августе 2024 года?

В последний месяц лета для автомобильного рынка России оказался переломным. После нескольких месяцев снижения, июль принес рост продаж новых легковых машин. Несмотря на это, по сравнению с прошлым годом, российский авторынок продолжает демонстрировать стабильный рост. Сколько же автомобилей было продано в августе? Ответ на этот вопрос обещают раскрыть в ходе онлайн-трансляции от «АВТОСТАТ» под названием «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России», запланированной на 6 сентября в 10:00 по московскому времени.

Эксперты из агентства «АВТОСТАТ» обещают не только рассказать об итогах продаж новых легковых автомобилей в последнем месяце лета, но и провести детальный анализ результатов по различным параметрам: маркам, моделям, сегментам и другим важным критериям. Они также планируют определят объемы продаж коммерческого транспорта и электромобилей.

Будет также дан обзор текущей ситуации с ценами на автомобили и автокредитованием. В дополнение к этому специалисты расскажут о предварительной оценке рынка подержанных легковых машин и ответят на вопросы зрителей, которые смогут задать в ходе трансляции.

Не пропустите наше интересное мероприятие! Полную программу онлайн-эфира можно ознакомиться и зарегистрироваться для участия по ссылке: autostat.media/operativka.