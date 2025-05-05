Статистика продаж новых автомобилей в апреле: данные и анализ.

В первом квартале текущего года ежемесячные продажи новых легковых автомобилей не достигли 100 тысяч единиц. Интересно, что январь оказался лучшим месяцем, когда было продано 89 тысяч машин. Тем не менее, в феврале и марте продажи составили менее 80 тысяч автомобилей. Что же произошло на рынке в апреле? Смог ли он достичь "психологической" отметки?

Результаты автомобильного рынка за апрель, а также текущую ситуацию обсудят в рамках онлайн-трансляции "АВТОСТАТ Оперативка", которая состоится в среду, 7 мая, в 10:00 по московскому времени.

Эксперты агентства "АВТОСТАТ" расскажут о рынке новых легковых автомобилей, затронут цены, импорт и кредитование. Также будут подведены итоги прошедшего месяца по продажам легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также представлены данные о вторичном рынке.

Кроме того, участники смогут задать вопросы прямо в ходе трансляции и получить на них ответы через специальный чат. Мероприятие будет доступно в онлайн-формате. Регистрация для участия доступна по ссылке: autostat.media/operativka.