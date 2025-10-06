Названы точные данные запаса хода китайских электромобилей без подзарядки

Запас хода китайских электромобилей за последние пять лет увеличился почти на четверть. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в 2025 году средний показатель достиг 528 километров, что стало значимым шагом вперёд для индустрии. Эту информацию публикует портал 110km.ru, ссылаясь на официальную статистику.

С 2020 года средний пробег электрических автомобилей в Китае вырос на 103 километра, что составляет 24%. При этом существенное улучшение автономности наблюдается и у плагин-гибридных моделей (PHEV), где средний запас хода увеличился на 44 километра, а также у гибридов с увеличенным пробегом (EREV), которые теперь способны проехать на 80 километров больше, чем пять лет назад. Согласно последним данным, в 2025 году средний запас хода для PHEV составляет 137 километров, а для EREV — 205 километров.

Эксперты связывают рост автономности с активным внедрением аккумуляторов большей ёмкости. Китайские производители сейчас делают ставку на выпуск машин с длинным пробегом без подзарядки, что позволяет им не только удерживать лидерство на внутреннем рынке, но и успешно конкурировать за рубежом.

На сегодняшний день подавляющее большинство полностью электрических автомобилей, представленных в Китае, могут преодолеть на одной зарядке от 500 до 599 километров — этот диапазон оказался самым популярным среди потребителей. Далее следуют автомобили, способные проехать от 600 до 699 километров, а также от 400 до 499 километров. Между тем, доля электрокаров с запасом хода свыше 700 километров составляет 13% от общего числа новых моделей, вышедших на рынок. Количество новых электрокаров с запасом хода менее 300 километров сейчас минимально.

В сегменте плагин-гибридов большинство моделей способны проехать в электрическом режиме от 100 до 149 километров. Есть и те, что могут двигаться без бензина от 150 до 199 километров или от 80 до 99 километров. Гибриды с увеличенным запасом хода (EREV) в основном рассчитаны на дистанцию от 150 до 199 километров, а также на пробеги 200–249 и 250–299 километров исключительно на электричестве.

Основная масса плагин-гибридов удерживает средний показатель запаса хода в пределах от 100 до 149 километров, в то время как большая часть автомобилей EREV рассчитана на «чисто электрический» пробег от 150 до 199 километров.

Ранее сообщалось, что компания BYD, ведущий автопроизводитель из Китая, в 2025 году смогла обойти Tesla по мировым продажам электромобилей и заняла первое место в мировом рейтинге производителей электрокаров.

Автор: Алина Олешко