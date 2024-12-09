Каков объем продаж электрокара Tesla Cybertruck в России?

В последнее время сотрудники агентства "АВТОСТАТ" обнаружили на дорогах Москвы автовоз, перевозивший два электропикапа Tesla Cybertruck. Скорее всего, эти автомобили предназначены для продажи в России. Хотя Tesla официально не поставляет свои модели на территорию нашей страны, они доступны через альтернативный импорт. В связи с этим возник вопрос: сколько электропикапов уже было ввезено в Россию и сколько из них было реализовано.

Согласно данным агентства "АВТОСТАТ", за 2024 год (с мая по ноябрь) было импортировано 20 электропикапов Tesla Cybertruck. Большая часть этой партии прибыла в нашу страну в последний месяц осени - 8 единиц.

Что касается продаж, первые продажи были зафиксированы в июне (2 шт.), а наибольший объем продаж пришелся на ноябрь (5 шт.). В общей сложности за 2024 год было продано 12 Tesla Cybertruck.

Напомним, что прототип Tesla Cybertruck был представлен еще в 2018 году, а серийная версия автомобиля была показана лишь год назад, в конце 2023 года в Техасе (США). Базовая версия Cybertruck оснащена двумя электромоторами, общая мощность которых составляет 600 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимает 4,1 секунды, привод - полный. Запас хода составляет 550 километров. Топовая модификация этой новинки получила название Cyberbeast и оснащена тремя электромоторами общей мощностью 845 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, а запас хода составляет 515 километров.