Какое количество машин уже подключилось к «ЭРА-ГЛОНАСС». Сколько?

В России количество автомобилей, подключенных к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», достигло внушительной отметки в 11 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба АО «ГЛОНАСС».

За девять лет работы системы количество автомобилей, подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС», увеличилось на 800 тысяч только с начала 2024 года. Прошлый год также отметился значительным приростом числа подключенных машин - 1 миллион», - отметили в компании.

На первом месте среди производителей автомобилей с установленной кнопкой SOS остаются отечественные LADA, количество которых превышает 1,8 миллиона. Если говорить о доле LADA на рынке с таким устройством, то она составляет почти пятую часть (18,7%) от общего числа.

Сразу после LADA идет корейская Kia с долей в 12%, занимая второе место. На третьем месте располагается Hyundai с показателем 10,5%, а позже идут Toyota с 6,5% и Volkswagen с 5,7% автомобилей, подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Согласно данным, в следующем году в России запустят новый сервис на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», который позволит владельцам отслеживать свои машины и быстро находить их в случае угона. Однако, остается неясным, успеют ли разработчики выполнить запланированные сроки и насколько реальны их планы в целом.