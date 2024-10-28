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Skoda начала тестирование нового кроссовера Kylaq. Изображения с Нюрбургринга

В скором времени на рынке Индии появится новый компактный кроссовер Skoda Kylaq. Фотошпионы смогли запечатлеть его во время тестовых заездов на знаменитой трассе Нюрбургринг.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.10.2024, 12:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В скором времени на рынке Индии появится новый компактный кроссовер Skoda Kylaq. Фотошпионы смогли запечатлеть его во время тестовых заездов на знаменитой трассе Нюрбургринг.

Автомобиль на снимках скрыт под камуфляжем, однако не все детали удалось скрыть от посторонних глаз. Особенностями модели являются необычная форма крыши с люком над передними сиденьями, который никак не связан с панорамным остеклением. Kylaq разрабатывался для бюджетного сегмента.

Новинка получит виртуальную приборку. Skoda Kylaq станет самым компактным, доступным и экономичным автомобилем в линейке марки. Премьера кроссовера запланирована на 6 ноября. Начало продаж ожидается только в середине следующего года. Сборка автомобиля будет осуществляться на той же производственной площадке, где уже выпускаются модели Slavia и Kushaq.

Новый чешский "бюджетник" будет оснащен 1-литровым 115-сильным мотором TSI. В качестве трансмиссии будет доступна автоматическая коробка передач.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале уже сообщалось о специальной версии хэтчбека Skoda Fabia, выпущенной в честь двукратного чемпиона Испании по ралли. Ограниченный тираж данной модели получил оригинальную ливрею.

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