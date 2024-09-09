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Skoda представила первые изображения своего нового доступного кроссовера

Автопроизводитель Skoda представил публике первые изображения своего нового электрического кроссовера под названием Elroq.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2024, 12:01·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель Skoda представил публике первые изображения своего нового электрического кроссовера под названием Elroq. Этот автомобиль станет первым в линейке Skoda, который будет выполнен в соответствии с новым дизайном под названием Modern Solid. Elroq займет место в модельном ряду чешской марки ниже Enyaq, другого электрического кроссовера.

Одной из ключевых особенностей дизайна Skoda Elroq станет элемент под названием Tech-Deck Face. Это фронтальная часть кузова автомобиля, которая отличается тонкими матричными фарами, более современным дизайном бампера и практически полным отсутствием традиционной решетки радиатора, которая на электромобиле не так уж и нужна.

Фото: Автоновости Дня

Сзади, судя по эскизу, также будет выполнен в "граненом" стиле, с вертикальными воздуховодами и отдельными светодиодными фонарями, не связанными между собой. Кроме того, чешский автопроизводитель отмечает использование буквенных надписей Skoda вместо традиционных графических логотипов, а также специально разработанный цвет кузова под названием Timiano Green.

Напомним, что в конце августа Skoda начала выпуск обновленной модели Octavia на своем заводе в чешском городе Квасин. Это уже второе производственное место для этой модели, однако в скором времени оно станет единственным, так как главный завод в Млада-Болеславе будет использоваться для выпуска современных и перспективных электромобилей марки.

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