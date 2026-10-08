Skoda выпустила модели Octavia Edition 30 и vRS Plus в качестве подарка ко дню рождения.

Да, Skoda Octavia действительно исполнилось 30 лет. В это сложно поверить, однако Skoda отмечает юбилей выпуском двух специальных версий, которые помогут отвлечься от размышлений о том, куда исчезли последние три десятилетия.

Обе новинки делают акцент на выгодном соотношении цены и оснащения. При этом речь идет не только о практичности: одна из моделей создана на базе спортивной Skoda Octavia vRS.

Skoda Octavia vRS Plus получила аудиосистему Canton и возможность выбрать окраску ‘Exclusive Paint’. Обычно эти опции вместе увеличивают стоимость автомобиля в конфигураторе на £1,585. Покупателям доступны четыре оттенка: Tangerine Orange, Cosmic Green, Royal Green и Dragon Skin. Первые два цвета можно заказать только для vRS Plus.

Технических изменений не предусмотрено. Под капотом установлен 261bhp 2.0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, который передает тягу на передние колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач ‘DSG’.

Версия Edition 30 отличается более широким выбором. Она доступна с тремя двигателями, а также в кузовах хэтчбек и универсал. При этом нельзя не отметить, что ее название совпадает с названием одной из версий VW Golf GTI поколения MkV.

По уровню оснащения Octavia Edition 30 располагается между комплектациями SE Technology и SE L. В стандартное оборудование входят 17-дюймовые серебристые колесные диски Aries, интерьер Octavia ‘Lodge Design’, тонированные задние боковые стекла, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль.

Комплектацию Edition 30 можно заказать с бензиновыми двигателями TSI мощностью 114bhp и 148bhp либо с дизельным TDI мощностью 148bhp. Все они доступны исключительно с автоматической коробкой передач DSG.

Продажи Edition 30 уже начались. Цены стартуют с £33,065, тогда как стоимость комплектации SE Technology составляет £29,725, а SE L — £35,625. Skoda Octavia vRS Plus поступит в продажу в середине октября, однако ее цена пока не объявлена.

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