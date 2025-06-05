Skoda Karoq поставляется в Россию из Китая и Казахстана, но дилеры не желают продавать этот кроссовер

Чешский кроссовер Skoda Karoq все еще можно найти на популярных автомобильных площадках. На сайте Avto.ru представлены сотни объявлений о продаже этой модели. Тем не менее, отечественные дилеры всё реже становятся на поставки этого внедорожника в Россию. Сегодня большинство машин предлагаются по предзаказу. Автомобили данной модели поставляются к нам из Китая и Казахстана.

В Казахстане Skoda Karoq предлагается с 1,4-литровым 150-сильным турбомотором, который работает в паре с автоматической коробкой передач и передним приводом. Также есть варианты с полным приводом и двигателем на 190 лошадиных сил, объемом два литра, а также с роботизированной трансмиссией DSG, однако таких машин значительно меньше.

Автомобили из Китая (версия Luxury) не имеют русификации и специальных «зимних» опций, за исключением подогрева передних сидений. "Китайские" версии Karoq не оснащены полным приводом.

В Казахстане стоимость автомобиля Karoq начинается от 15,99 млн тенге (примерно 2,51 млн рублей). За эту цену покупатели получают начальную комплектацию Selection с панорамной крышей, двухзонным климат-контролем и системами помощи водителю. За версию Sportline Plus покупателям придется выложить уже 18,09 млн тенге (2,84 млн рублей). В России официальные дилеры продают казахстанские Skoda Karoq практически в два раза дороже.

Сравним: в Котельниках топовую версию Skoda Karoq со всеми опциями продают за 4 миллиона, что на полтора миллиона дороже, чем в Казахстане. Китайские Skoda Karoq в Москве немного более доступны - около 3,5 миллиона. Местные дилеры предлагают скидки и бесплатную русификацию автомобиля.

В регионах практически нет автомобилей в наличии - большинство предложений относятся к категории «на заказ» или «в пути». При этом цены на автомобили в регионах не отличаются от цен в столице. Например, в Липецке ждут поставки полноприводного Karoq из Казахстана за 4,55 млн рублей. Покупателям предоставляется двухлетняя гарантия (или 100 000 км) на автомобиль.

Китайские версии Skoda Karoq в России будут стоить дешевле: за аналогичный Geely Monjaro просят от 3,84 миллиона, несмотря на то, что габариты этой модели больше, чем у чешского кроссовера. Полноприводный рамный внедорожник Haval H9 можно купить за 4,4 млн рублей с немедленной скидкой в 200 тысяч.