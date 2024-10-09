Skoda отчаянно пытался сделать электрический кроссовер крутым (и в какой-то степени это удается)

Все мы обожаем Skoda, не так ли, друзья? Столетний чешский автопроизводитель всегда предлагает интересные «запретные фрукты», которые мы можем только восхищаться издалека. В этом году, опираясь на свою историю в мотоспорте, Skoda создала довольно крутой раллийный автомобиль на основе одного из своих в прочем незаметных электрических внедорожников. Это концепт Skoda Enyaq RS Race.

Спроектированный и построенный Skoda Motorsport, подразделением по ралли, этот автомобиль взял обычный Enyaq EV и сделал его ниже, шире и легче. Используя биокомпозитные кузовные панели с волокнами льна и легкие поликарбонатные окна, Enyaq RS Race легче на 661 фунт по сравнению со стандартным внедорожником Enyaq. Это примерно 4 300 фунтов в общей сложности.

Фото: Motor1.com Skoda

Концепт сидит на 2,8 дюйма ниже стандартного Enyaq, и шире на 2,8 дюйма спереди и на 4,6 дюйма сзади. Он отказался от производственной подвески с динамическим контролем ходовой части в пользу спортивной подвески, готовой к гонкам, с индивидуальными настройками для жесткости пружин, сжатия и отскока.

Визуально Enyaq RS Race получил агрессивный аэродинамический обвес с различными вентиляционными отверстиями и антикрылами. У него новый передний спойлер и увеличенное отверстие радиаторной решетки для лучшего охлаждения спереди, большой спойлер на задней части для увеличения аэродинамического усилия вниз, и даже функциональный воздушный ​​канал NACA, направляющий воздух в салон. Даже специально разработанные 20-дюймовые колеса призваны улучшить аэродинамику.

Два электромотора и батарейный блок на 82,0 киловатт-часа питают концепцию, обеспечивая ей 335 лошадиных сил. Благодаря щедрому снижению веса, Enyaq RS Concept разгоняется до 100 километров в час за менее чем пять секунд, но имеет такую же максимальную скорость 180 километров в час, как и его производственный аналог.

Как и настоящий раллийный автомобиль, Skoda Motorsport фактически разделила интерьер Enyaq. Теперь здесь есть ролл-кейдж, ручка ручного тормоза, кнопка аварийного пожаротушения, панели безопасности из пеноматериала, и вместо традиционного реечного рулевого механизма в этом концепте линейное управление с регулируемым усилием рулевого управления, а также новый гоночный руль. Не волнуйтесь, Skoda сохранила 13,0-дюймовый сенсорный экран.

Сможете ли вы когда-нибудь купить один из этих? Вряд ли. Но это интересное упражнение в том, что возможно для Skoda Motorsport в будущем. Иоганнес Нефт, член правления Skoda Auto по техническому развитию, говорит, что компания "испытывает [биокомпозитные детали] в мотоспорте" и что они могут использовать материал в "будущих проектах".

В любом случае, это потрясающе.