Клаус Целльмер, возглавлявший Skoda, стал новым генеральным директором Volvo

Volvo объявила о назначении Klaus Zellmer на пост нового генерального директора. Он сменит нынешнего руководителя компании Håkan Samuelsson, который планирует уйти на пенсию. Zellmer перейдет в Volvo после успешной работы во главе Skoda и возглавит шведский бренд не позднее 31 октября 2027 года. В его задачи войдет реализация плана по выводу 13 новых моделей в течение следующих четырех лет.

Zellmer имеет более 30 лет опыта работы в Volkswagen Group. С 2022 года он руководит Skoda — одним из наиболее успешных массовых брендов VW Group. Теперь он применит свой управленческий опыт в Volvo, которая вступает в важный этап борьбы за долгосрочную устойчивость.

Будущий президент и генеральный директор компании заявил: “I am delighted to join Volvo Cars at such an important moment in the company’s development. Few automotive brands have built such a strong and lasting reputation for safety, consistently applying this core value across the mobility sector.”

Фото: autoexpress

Нынешний глава Volvo Samuelsson ранее занимал должность генерального директора в течение 10-летнего срока — с 2012 по 2022 год. В 2025 году его вновь назначили руководителем компании после недолгого пребывания на посту Jim Rowan. После возвращения Samuelsson не должен был возглавлять Volvo в долгосрочной перспективе: он исполнял обязанности временного руководителя и занимался стратегическим управлением до назначения постоянного преемника.

Работа Zellmer не будет простой. Volvo сталкивается со снижением прибыли и рыночной доли на фоне давления со стороны тарифов США и сложной ситуации на внутреннем рынке Китая — двух крупнейших регионов продаж шведской марки.

“After almost 100 years, Volvo Cars’ ability to reinvent itself time and again is both a remarkable achievement and an ongoing challenge,” Zellmer добавил. “I look forward to contributing to the company’s continued development and to shaping its next chapter together.”