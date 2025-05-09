Скидки до 150 тысяч на новый Haval F7x перед стартом продаж в России.

До запуска российских продаж нового Haval F7x покупатели получают возможность сэкономить 150 тысяч рублей. Бонус предоставляется без необходимости взятия кредита или сдачи старого автомобиля в трейд-ин, сообщает издание Motor. Стоимость новинки варьируется от 3,35 до 3,55 миллиона рублей.

Сборкой кросс-купе занимается тульский завод марки, однако большинство дилеров пока не получили эти автомобили. Официальные продажи стартуют в июне.

Купеобразный вариант будет доступен в богатых комплектациях. Покупателям в России предложат 192-сильный турбомотор объемом два литра, снабженный полным приводом. Стандартная версия F7 оснащена и переднеприводным вариантом с мотором объемом полтора литра.

Интересно, что купеобразный Haval F7x стал эксклюзивной моделью для России. На других рынках кроссовер с опускающейся линией крыши не предлагается.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о скором появлении на российском рынке нового внедорожника Haval H7, специально улучшенного для покупателей в России.