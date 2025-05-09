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Скидки до 150 тысяч на новый Haval F7x перед стартом продаж в России.

Прямая скидка 150 тысяч рублей на Haval F7x перед запуском продаж в России. Китайцы предложили эксклюзивный купе-кроссовер для российского рынка.
РедакцияР
Редакция
09.05.2025, 18:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

До запуска российских продаж нового Haval F7x покупатели получают возможность сэкономить 150 тысяч рублей. Бонус предоставляется без необходимости взятия кредита или сдачи старого автомобиля в трейд-ин, сообщает издание Motor. Стоимость новинки варьируется от 3,35 до 3,55 миллиона рублей.

Сборкой кросс-купе занимается тульский завод марки, однако большинство дилеров пока не получили эти автомобили. Официальные продажи стартуют в июне.

Купеобразный вариант будет доступен в богатых комплектациях. Покупателям в России предложат 192-сильный турбомотор объемом два литра, снабженный полным приводом. Стандартная версия F7 оснащена и переднеприводным вариантом с мотором объемом полтора литра.

Интересно, что купеобразный Haval F7x стал эксклюзивной моделью для России. На других рынках кроссовер с опускающейся линией крыши не предлагается.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о скором появлении на российском рынке нового внедорожника Haval H7, специально улучшенного для покупателей в России.

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