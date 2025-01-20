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Sinomach расширяет свою логистическую сеть, открывая новый центр в Сибири

Sinomach Auto расширяет деятельность в России с открытием терминала в Сибири и запуском нового бренда ROX Motor. Новая инфраструктура сократит время доставки и способствует росту автомобильного бизнеса в регионе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.01.2025, 17:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания Sinomach Auto, крупный автопроизводитель из Китая, объявила о запуске своего первого терминала в Сибирском федеральном округе. Этот шаг связан с введением на российский рынок премиум-бренда ROX Motor и планами по расширению ассортимента третьей маркой, помимо ROX и Oting, сообщает официальный пресс-релиз компании.

Согласно информации, логистический комплекс включает в себя склад площадью 1 000 квадратных метров, рассчитанный на 80 автомобилей. Также здесь имеется зона погрузки, способная одновременно разгружать 12 автовозов, и отдельная зона для хранения до 2 000 машин. Это позволит сократить время доставки транспорта в города Екатеринбург, Барнаул и Тюмень на треть.

Открытие новой площадки стимулирует рост числа рабочих мест, а также уменьшает затраты на логистику благодаря оптимизации маршрутов и снижению времени в пути. На текущий момент автомобили Sinomach Auto доставляются из трех терминалов: Хоргоса в Китае, Новосибирска и Москвы.

По планам компании, к концу текущего года планируется открыть более 60 автосалонов, в том числе как универсальных, так и специализированных на отдельных брендах.

Источник

Импорт (24)Китайские автомобили (424)Премиум-марки (29)Премиум-сегмент (12)Sinomach (1)

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