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Единая платформа для упрощения оплаты парковки для автомобилей становится доступной по всей стране

Национальная Платформа Парковки: новое удобство для водителей. Департамент транспорта запускает проект совместно с местными советами и приложениями для парковки, обещая сделать процесс парковки проще и гибче.
РедакцияР
Редакция
21.05.2025, 14:32·3 мин
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Фото: autoexpress

После успешных испытаний, включающих 10 местных советов, управляющих автостоянками, долгожданная Национальная Парковочная Платформа (NPP) запускается в целях упрощения опыта парковки для водителей.

Министерство транспорта (DfT) поручило торговой организации British Parking Association вести разработку платформы «без ущерба для налогоплательщика», после консультаций с крупными операторами парковочных приложений, такими как RingGo, JustPark и PayByPhone.

Сегодня объявив о запуске, DfT говорит, что новая платформа «позволит водителям оплачивать парковку на всех участвующих автостоянках через предпочитаемое приложение - покончив с скачиванием нескольких приложений и поощряя более гибкий опыт парковки».

По мнению DfT, водителям в настоящее время приходится сталкиваться с несогласованными правилами парковки, опытом пользователя, который оно описывает как «неуклюжий», и «ненужными барьерами» к парковке, которая должна быть намного проще. Новая NPP означает, что участвующие автостоянки смогут принимать оплату через любое одобренное смартфонное приложение, что, по мнению DfT, снизит путаницу, уменьшит риск штрафов и создаст более справедливый, конкурентоспособный рынок парковки.

«Это правильно построенная общественная инфраструктура: созданная правительством, сформированная совместно с советами и теперь реализуемая сектором, который в ней лучше всего разбирается», похвалила министр будущего дорожного движения Лилиан Гринвуд. «Это правительство на стороне водителей и посвящено предоставлению каждому проще, более гибкой парковки», - сказала она. «Я рада, что это фантастический проект реализуется сектором парковки без дополнительных расходов для налогоплательщиков».

Новое соглашение с British Parking Association предусматривает, что операторы будут работать с советами по запуску NPP на некоммерческой основе. DfT говорит, что новая платформа будет функционировать в соответствии с «четкими условиями, чтобы обеспечить прозрачность, устойчивость и общественную ценность, с контролем со стороны правительства для обеспечения соблюдения.

«Новый консорциум незамедлительно привлечет больше местных властей, чтобы обеспечить внедрение более простой и удобной парковки для большего числа водителей как можно скорее», - сказал генеральный директор BPA Эндрю Пестер.

Старший политический советник RAC Род Деннис заметил, что если появление Национальной Парковочной Платформы устранит хлопоты с парковкой, это следует приветствовать, но он предостерег, что главное - обеспечить подключение как можно большего числа операторов автостоянок. «Участие десяти местных администраций - это хороший старт, но водителям в любой точке страны следует иметь возможность использовать любое мобильное приложение, которое они захотят», - сказал он, добавив, что все советы должны предоставлять альтернативные способы оплаты, включая бесконтактные карты, для водителей, которые не могут использовать мобильные приложения или выбирают не делать этого.

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